Cooperativa Salcajá celebra sus 61 años de fundación con una feria familiar

May 17, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Fotos: Noé Álvarez.

SALCAJÁ – En el marco de la celebración de sus 61 años de fundación, hito alcanzado originalmente el pasado 8 de mayo, Cooperativa Salcajá R.L. llevó a cabo este domingo 17 de mayo una feria familiar dirigida a sus asociados y al público en general.

La actividad se sumó a la agenda de eventos sociales, religiosos y culturales que la institución financiera ha venido desarrollando en el municipio para compartir con la comunidad.

La feria se instaló a un costado del gimnasio municipal de Salcajá a partir de las 15:00 horas, ofreciendo un espacio de entretenimiento con ingreso totalmente libre.

El programa para la jornada dominical incluyó un espectáculo de magia, malabares, estaciones de pinta caritas y diversas sorpresas interactivas diseñadas especialmente para la convivencia de las familias locales.

A través de sus canales oficiales, la cooperativa compartió los horarios de cada una de las dinámicas para incentivar la participación de los vecinos.

Con más de seis décadas de trayectoria en el sector financiero y cooperativista, la entidad continúa impulsando estas proyecciones comunitarias como muestra de agradecimiento por el respaldo y la confianza de la población del occidente del país.