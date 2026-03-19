Presentan resultados de Estepa en Quetzaltenango

Por Fredy López |

Este jueves, en la sede del Ministerio de Economía (Mineco), zona 3 de Xela, se desarrolla la presentación de Resultados Estepa Quetzaltenango 2023-2026 y el converstorio «Motor Emprendedor».

El Proyecto Estepa, desarrollado por la Red Nacional de Grupos Gestores con el apoyo financiero de la Unión Europea a través del Programa de impulso al Trabajo Decente en Guatemala, promovió el desarrollo económico y la creación de oportunidades durante los últimos tres años.

Con el objetivo de fomentar el emprendimiento, la generación de empleos dignos y sostenibles en las regiones de Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos y Alta Verapaz, este proyecto ha logrado resultados concretos en el periodo 2023-2026.

A través del componente de emprendimiento potenciario, ha brindado acompañamiento a emprendedores para el fortalecimiento de sus competencias empresariales y la construcción de negocios exitosos, desde la fase idea hasta su lanzamiento y consolidación en el mercado, por ello, este día se hace el lanzamiento de 17 empresas al mercado.