Presentan programas a comisiones de disciplina de centros educativos

Abr 22, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este miércoles presentan dos programas a las Comisiones de Disciplina de centros educativos de los sectores público, privado y por cooperativa en Quetzaltenango.

El primero entra en vigencia, a partir del Acuerdo Ministerial 398-2025, el cual es el programa CUIDA, el cual tiene como objetivo primordial la prevención de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones dentro y fuera de los establecimientos educativos.

El segundo es el Programa Especial de Protección de Estudiantes Víctimas de Violencia (PROESVI), el cual entra en vigencia bajo el acuerdo 1341-2025, cuyo objetivo primordial es brindar una respuesta de parte del Ministerio de Educación (Mineduc) a todos aquellos alumnos quienes son víctimas de violencia en cualquiera de sus tipos.