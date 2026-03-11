Presentan «Ley de Descanso en Familia» en el Congreso de Guatemala

Mar 11, 2026 | Actualidad , Nacionales , Política , Portada |

Por Fernando Castellanos |

La iniciativa propone declarar como asueto remunerado lunes, martes y miércoles de Semana Santa, así como el 24 y 31 de diciembre. Guatemala es actualmente uno de los países con menos días de descanso en la región.

Con el objetivo de fortalecer la unidad familiar y dinamizar la economía interna a través del turismo, un grupo de legisladores del Congreso de la República de Guatemala encabezados por el diputado, Samuel Pérez, presentó este miércoles la «Iniciativa de Ley de Descanso en Familia».

La propuesta busca reformar el calendario laboral para garantizar días de asueto remunerado en fechas de alta relevancia cultural y familiar.

El proyecto cuenta con el respaldo de los diputados Ronalth Ochaeta, Laura Marroquín, Mercedes Monzón, Román Castellanos, Elena Motta, Byron Obregón y Andrea Reyes, quienes coinciden en la necesidad de equilibrar la vida laboral y personal de los guatemaltecos.

Los puntos clave de la propuesta

La iniciativa se centra en tres ventanas de descanso estratégico durante el año:

➡️ Semana Santa: Se propone que el Lunes, Martes y Miércoles Santo sean días de descanso con goce de salario, permitiendo una semana completa de asueto.

➡️ Fin de año: Incluye el 24 y 31 de diciembre como descansos oficiales remunerados.

➡️ Impacto anual: Actualmente, Guatemala solo cuenta con 11 días de descanso oficial al año. De aprobarse esta ley, la cifra subiría a 16 días, acercándose al promedio regional.

Argumentos: Turismo y Bienestar

Durante la presentación, el diputado Pérez destacó que Guatemala se encuentra rezagada en comparación con otros países que gozan de hasta 18 días de descanso anual.

Según los ponentes, la ley no solo beneficia la salud mental del trabajador, sino que tiene un trasfondo económico:

➡️ Dinamización Económica: Los días adicionales fomentan el consumo local y el turismo interno.

➡️ Turismo: Para la elaboración del proyecto se tomó en cuenta la opinión técnica del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), institución que ve con buenos ojos el incremento de flujo de viajeros en estas fechas.

➡️ Equidad Regional: La reforma busca nivelar las condiciones laborales del país con estándares internacionales de descanso anual.

Siguiente paso legislativo

La iniciativa deberá ser conocida ahora por el Pleno del Congreso de la República para su envío a la comisión de trabajo correspondiente, donde recibirá un dictamen técnico antes de regresar al hemiciclo para sus tres debates de aprobación. De ser ratificada, representaría uno de los cambios más significativos en la legislación laboral de los últimos años.