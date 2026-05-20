Presentan la sexta edición de la carrera 5K «Rompe tus Límites»

May 20, 2026 | Actualidad , Deportes , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Hoy, en conferencia de prensa, brindan detalles de la sexta edición de la carrera de 5 kilómetros «Rompe tus Límites». Este evento deportivo, que ya se está volviendo una tradición local, se proyecta este año con un enfoque completamente familiar, aprovechando el marco de las celebraciones del Día del Padre.

A continuación, se detallan los aspectos clave para los participantes y vecinos de la ciudad:

➡️ Fecha, horarios y recorrido: La competencia será, el próximo domingo 14 de junio, iniciando en punto de las 7 de la horas.

➡️ Salida y meta: El punto de partida será frente al Centro Comercial Utz Ulew Mall, en la 19 avenida, zona 3 de Quetzaltenango.

➡️ Ruta: Los corredores se dirigirán por la calle Rodolfo Robles hasta la avenida Las Américas, avanzando con rumbo al restaurante Burger King, donde retornarán sobre la misma avenida y la calle Rodolfo Robles para finalizar nuevamente en el punto de origen.

Categorías disponibles

Para esta edición se han establecido las siguientes modalidades de participación:

➡️ Libre femenina y libre masculina.

➡️ Máster (únicamente para la rama femenina).

➡️ Familiar (diseñada para grupos de tres integrantes en adelante).

➡️ Open Dúo (una nueva categoría habilitada para parejas, sin restricción de género o edad).

Inscripciones y entrega de kits

El valor del boleto de inscripción es de Q100 por persona, el cual incluye playera de manga larga, bolsa promocional, número de competidor, hidratación y una medalla conmemorativa coleccionable de cuatro partes, cuyo diseño simboliza la transformación a través de la figura de una mariposa.

Los puntos de inscripción física habilitados son:

➡️ Tienda Leyendas (14 avenida).

➡️ Inmubia (20 avenida).

➡️ Agencias del Banco Industrial (realizando el depósito a la cuenta de ahorros oficial que aparece en la página de Facebook: 5K Rompe tus Límites).

La entrega de los kits oficiales será, el sábado 13 de junio, en las instalaciones de Utz Ulew Mall, de 11 a 16 horas. En caso de quedar cupos disponibles, se mantendrán inscripciones en ese mismo lugar.

Logística vial y seguridad

Los organizadores confirmaron que el evento cuenta con la coordinación y el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ).

Debido al circuito de la competencia, tanto la calle Rodolfo Robles como la avenida Las Américas, permanecerán cerradas durante la mañana del domingo 14 de junio.

Los organizadores hacen un llamado a transportistas y conductores particulares para que tomen sus previsiones y utilicen vías alternas, permitiendo así que el evento se desarrolle de forma segura y se convierta en una verdadera fiesta deportiva para las familias altenses.