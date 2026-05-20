Presentan en Quetzaltenango «SOS QR Seguridad» un sistema para prevenir el bullying

Por Fredy López |

Este miércoles, con el objetivo de contrarrestar el incremento de casos de «bullying» —acoso escolar— y «ciberbullying» en el sector educativo, presentan en Quetzaltenango el proyecto tecnológico «SOS QR Seguridad Escolar».

Esta iniciativa busca convertirse en una capa de protección digital para los alumnos, tanto dentro como fuera de las aulas.

El proyecto arrancó sus primeras pruebas piloto en las instalaciones del Colegio Salamanca de Quetzaltenango, uno de los primeros centros educativos en sumarse a la iniciativa para evaluar el funcionamiento del sistema en tiempo real.

¿Cómo funciona el sistema?

De acuerdo con Ernesto Pacheco, representante del proyecto, la plataforma no requiere la descarga de ninguna aplicación móvil tradicional, sino que opera completamente a través de la web.

➡️ Perfil único: A cada alumno afiliado se le genera un perfil digital dentro de la plataforma.

➡️ Enlace mediante código QR: Dicho perfil se vincula directamente a un código QR exclusivo para el alumno.

➡️ Portabilidad: Para mayor comodidad y resguardo de la privacidad, los organizadores sugieren que el código QR sea colocado en los uniformes (en la manga o en el interior), en las mochilas, llaveros o en los mismos carnés escolares.

Cualquier dispositivo con cámara puede escanear el código para acceder al panel del alumnos, desde donde se pueden activar alertas de pánico inmediatas o realizar reportes anónimos.

Seguridad y filtros contra reportes falsos

Ante las dudas surgidas sobre si personas externas con malas intenciones podrían dar un mal uso al sistema al estar expuesto en la vía pública, Pacheco aclaró que la plataforma cuenta con estrictos protocolos de seguridad.

«Cada situación requiere un protocolo de seguimiento. En casos delicados, la aplicación tiene capas de seguridad; por ejemplo, nadie puede hacer un reporte falso porque se necesita un código que se le entrega exclusivamente a los maestros», detalló el representante.

Asimismo, se explicó que los reportes de carácter anónimo no interfieren en la operatividad diaria, sino que sirven para recopilar datos estadísticos, analizar patrones y tomar acciones de carácter preventivo en los centros educativos.

Proyección hacia el sector público

Debido a la alta aceptación que ha tenido la propuesta por parte de directores y padres de alumnos, los creadores de «SOS QR Seguridad» señalaron que su meta a mediano plazo es expandir este beneficio a la educación pública. Para ello, buscarán concretar alianzas estratégicas y apoyo de distintas entidades con el fin de garantizar la seguridad general de la comunidad estudiantil a nivel departamental.

Para los directores, maestros o padres de alumnos interesados en conocer más a fondo el ecosistema de protección o afiliar a sus establecimientos, los canales de comunicación habilitados son la página web oficial sosqrgt.com y el número telefónico 46741239.