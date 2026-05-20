Juzgado Municipal alerta por incremento de ventas ambulantes en Xela

May 20, 2026 | Actualidad , Portada , Religión , Sucesos , Xela |

Con información de Osmar Toc.

QUETZALTENANGO – La proliferación del comercio informal en la vía pública continúa bajo la lupa de las autoridades locales.

La jueza del Juzgado de Asuntos Municipales de Quetzaltenango, Fabiola Ramírez Cajas, manifestó su preocupación ante el aumento de vendedores ambulantes en distintos puntos de la ciudad, señalando que esta situación está provocando problemas de movilidad, contaminación ambiental y riesgos sanitarios.

De acuerdo con la funcionaria, la ocupación de banquetas y calles peatonales afecta a varios sectores comerciales y residenciales del municipio.

Entre las áreas de mayor impacto y donde la situación es más crítica se encuentran los alrededores de los centros asistenciales en las zonas 3 y 8 (Hospital Regional de Occidente, Hospital de Especialidades La Democracia y Hospital San Lucas), donde la instalación de puestos informales de comida, ceviches, granizadas y refacciones obstaculiza el paso de peatones y pacientes.

La jueza Ramírez explicó que la comuna altense ha coordinado diversos operativos de ordenamiento y ha emitido los respectivos apercibimientos legales a los comerciantes.

Sin embargo, lamentó que la problemática sea persistente en los sectores intervenidos, ya que muchos vendedores regresan a instalarse de forma fija poco después de las supervisiones.

Alerta sanitaria: Uno de los puntos más preocupantes señalados por el juzgado es que varias de estas ventas operan directamente sobre o cerca de drenajes y desagües abiertos, lo que representa un foco de contaminación para los alimentos y ha requerido la intervención de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Finalmente, las autoridades municipales detallaron que otros puntos con alta presencia de comercio ambulante se registran en distintas arterias de la zona 3, la colonia Nuevo León y los alrededores del Cementerio General en la zona 1.

Ante esto, advirtieron que los operativos interinstitucionales continuarán vigentes en estos sectores con el objetivo de recuperar los espacios públicos y garantizar el orden y la higiene.