PNC captura a seis preguntos extorsionistas en Champerico y Retalhuleu

May 20, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Mario Tumin |

Como resultado de varios allanamientos ejecutados por investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) capturan a seis personas señaladas de extorsión y asociación ilícita.

Las diligencias fueron en las zonas 4 y 5 de la cabecera departamental de Retalhuleu, así como en el municipio de Champerico.

Los capturados fueron identificados como:

➡️ Antonia Magali Mendoza

➡️ Castañeda, de 25 años

➡️ Silvia Leticia Mirón Pinzón, de 28 años

➡️ Adolfo de Jesús Chún de la Cruz, de 24 años, alias «El Pollo»

➡️ Óscar Rafael Galindo Ajanel, de 52 años, alias «El Chigüilo»

➡️ Gerardo David Osorio Yac, de 25 años

➡️ Heidi Yohana Ajtún Rojop, de 27 años

Según las autoridades, las órdenes de captura fueron emitidas, el 19 de mayo reciente, por un Juzgado de Guatemala.

Durante los operativos también fueron localizadas, aproximadamente, siete libras de marihuana, 56 colmillos con posible cocaína, una pesa digital, cinco teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones, evidencias que serán analizadas para fortalecer las investigaciones en curso.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar si existen más personas vinculadas a esta estructura criminal.