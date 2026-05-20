Persecución y disparos en la calzada Roosevelt deja un presunto motoladrón capturado y un menor remitido

Por Fernando Castellanos |

Este miércoles una intensa persecución policial en una de las arterias más transitadas de la capital (municipio de Guatemala) terminó con la neutralización de dos presuntos motoladrones en la 38 avenida y calzada Roosevelt, zona 11.

Agentes de la Comisaría 14 de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron detener a los sospechosos, quienes minutos antes asaltaban a peatones y automovilistas aprovechando el tráfico del sector.

Balacera en plena vía pública

El incidente armado se desató cuando los motoristas se percataron de la presencia policial. En su intento por escapar, los delincuentes no dudaron en abrir fuego contra las patrullas, lo que desató momentos de pánico entre los conductores que circulaban por el área.

Durante la acción táctica se registraron los siguientes incidentes y decomisos:

➡️ Daños colaterales: Una camioneta particular que transitaba por la Roosevelt resultó con un impacto de bala en su estructura; afortunadamente, no se reportaron civiles heridos.

➡️ El arma utilizada: Tras ser arrinconados y neutralizados, las fuerzas de seguridad descubrieron que los asaltantes portaban un arma de gas comprimido, la cual utilizaban para intimidar a sus víctimas simulando ser un arma de fuego real.

➡️ Evidencia recuperada: Se les incautó una motocicleta con placas M-302KZR en la que se desplazaban, así como un teléfono celular que presuntamente habían robado momentos antes del operativo.

Un peligroso perfil criminal

Los implicados fueron identificados de inmediato por los sistemas policiales. El adulto capturado responde al nombre de Brandon Alexander González García, de 26 años, mientras que su cómplice es un adolescente, 17, quien fue remitido de urgencia al Juzgado de Menores en Conflicto con la Ley Penal.

Al verificar los datos de González García, los investigadores descubrieron un detalle alarmante:

➡️ Historial violento: El detenido registra un antecedente penal por el delito de asesinato con fecha del 11 de noviembre de 2020, por lo que las autoridades calificaron la acción como una recaptura.

Ambos presuntos delincuentes fueron trasladados hacia la torre de tribunales. En tanto, los equipos de investigación criminal mantienen abierto el caso para determinar si esta dupla está vinculada a la ola de asaltos que ha afectado a los conductores en los ingresos principales a la zona 11 y Mixco.