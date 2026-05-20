Aumentan casos de construcciones sin licencia en Quetzaltenango

May 20, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

El Juzgado de Asuntos Municipales de Quetzaltenango reportó un aumento en denuncias por construcciones sin licencia durante los primeros meses de 2026.

La jueza del Juzgado de Asuntos Municipales de Quetzaltenango, Fabiola Ramírez Cajas, informó que solo durante mayo se han registrado alrededor de 16 casos, principalmente, en sectores como avenida Las Américas y en las. zonas 6 y 11.

🔴 AUMENTAN CONSTRUCCIONES SIN LICENCIA | La jueza del Juzgado de Asuntos Municipales de #Quetzaltenango, Fabiola Ramírez, informa del aumento de denuncias por construcciones sin licencia durante los primeros meses de 2026.



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Las autoridades señalaron que las multas por incumplir las órdenes de suspensión oscilan entre Q25 mil y Q150 mil. Además, también se han recibido denuncias por contaminación auditiva en comercios que utilizan equipos de sonido sin autorización.

Según explicó la jueza municipal, muchos vecinos inician proyectos de construcción argumentando que ya cuentan con expedientes en trámite; sin embargo, recalcó que ninguna obra puede ejecutarse sin la licencia autorizada por la municipalidad.

Ramírez hizo un llamado a la población para cumplir con los procesos administrativos correspondientes y evitar sanciones económicas, porque las multas pueden ser cargadas directamente al recibo único municipal en caso de incumplimiento.