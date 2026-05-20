Presentan el nuevo trofeo que recibirá el campeón del torneo de la Liga Nacional

May 20, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Nacionales , Portada |

Por: Fernando Castellanos.



Las autoridades de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala presentaron de forma oficial el nuevo trofeo que se entregará al equipo que se consagre campeón del Torneo Clausura.

La copa será levantada el próximo fin de semana en el Estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango, escenario donde se definirá el título entre el Club Social y Deportivo Xelajú M.C. y el Club Social y Deportivo Municipal.



La introducción de esta copa responde al cambio de patrocinio principal del certamen, ahora bajo la denominación de Liga Bantrab, lo que conllevó el diseño de un galardón totalmente diferente al que se entregaba en las temporadas anteriores bajo el auspicio de otro grupo financiero.

Los detalles principales del trofeo incluyen:

Fabricación internacional: La pieza fue diseñada y elaborada en México de forma exclusiva para el balompié guatemalteco.

Estreno oficial: El conjunto que resulte ganador de esta llave final será el primero en la historia del torneo en incluir este diseño específico en sus vitrinas.



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