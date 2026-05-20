Mario Escobar Toca será el árbitro de la Gran Final de Vuelta: Xelajú busca remontar un 4-1 ante Municipal

May 20, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Nacionales , Portada , Xela |

DEPORTES – La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) confirmó de manera oficial las designaciones arbitrales para el encuentro decisivo del Torneo Clausura 2025/2026.

El referí internacional Mario Escobar Toca será el encargado de impartir justicia en la Final de Vuelta entre Xelajú M.C. y CSD Municipal.

El conjunto altense encara este compromiso con la obligación de revertir el contundente 4-1 que el cuadro escarlata le propinó en el partido de ida disputado en el Estadio El Trébol.

El encuentro de vuelta se llevará a cabo este sábado 23 de mayo de 2026 a las 20:00 horas en el Estadio Mario Camposeco.

El nombramiento de Escobar Toca destaca un patrón estadístico importante en el historial reciente del club altense, ya que bajo su dirección arbitral, Xelajú M.C. ha logrado remontar marcadores adversos en el Mario Camposeco para quedarse con el título:

Clausura 2023 (Ante Antigua G.F.C.): Tras haber perdido el partido de ida por 2-0, el equipo altense se impuso 3-0 en el duelo de vuelta (marcador global 3-2) con el arbitraje de Escobar, logrando levantar el campeonato liguero.

Apertura 2024 (Ante Cobán Imperial): En una situación similar, los quetzaltecos cayeron en el juego de ida por 2-0 en Alta Verapaz. Para el duelo de vuelta en Xela, también dirigido por Mario Escobar, el cuadro superchivo venció 3-0 en tiempos extras, cerrando el global 3-2 para quedarse con su séptima corona.

Para este juego definitivo, la terna arbitral y el personal de mesa quedó estructurado de la siguiente manera:

Árbitro Central: Mario Escobar

Asistente 1: Luis Ventura

Asistente 2: Juan Daniel Tipaz

Cuarto Árbitro: Armando Reyna

Asesor: Erick Álvarez

Comisario: Mynor Xitumul

Oficial de Seguridad: Ramiro Valiente