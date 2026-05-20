Camión de volteo colisiona contra picop en Santa Cruz Muluá y deja a un custodio herido

May 20, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Mario Tumín.

RETALHULEU – Un percance vial registrado en el kilómetro 177 de la ruta CA-2, en jurisdicción del municipio de Santa Cruz Muluá, Retalhuleu, dejó como saldo a un hombre herido y daños materiales considerables.

El accidente ocurrió cuando un camión de volteo impactó violentamente la parte trasera de un picop.

Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de San Felipe se desplazaron rápidamente al lugar para atender la emergencia.

En la escena brindaron primeros auxilios a Tránsito Coronado Revolorio, de 59 años de edad, quien se desempeñaba como custodio y viajaba en el vehículo afectado.

Según el reporte de los socorristas, Coronado Revolorio presentaba una herida abierta en el pómulo y múltiples golpes a causa del fuerte impacto.

Tras ser estabilizado en el lugar, fue trasladado a bordo de la unidad RD-79 hacia la emergencia del Hospital Nacional de Retalhuleu, donde ingresó para quedar bajo observación médica.

Testigos del hecho señalaron que, tras provocar la colisión, el conductor del camión de volteo aceleró la marcha y se dio a la fuga con rumbo desconocido, abandonando a la víctima en el lugar.

Las autoridades de tránsito hicieron un llamado a los transportistas y automovilistas a moderar la velocidad y respetar las normas viales en la ruta CA-2, un tramo que registra alta carga vehicular y constantes percances comerciales.