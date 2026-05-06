Policía retira cámaras usadas por pandilleros

May 6, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

En seguimiento a denuncias ciudadanas, investigadores del Departamento de Delitos contra la vida de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), con apoyo del Ejército de Guatemala, desarrollan un operativo en la aldea Lo De Rodríguez, y barrio Santa Mónica, zona 18 capitalina.

Los investigadores retiraron cinco cámaras y una DVR, las cuales eran utilizadas y controladas por integrantes de la terrorista pandilla del Barrio 18. El objetivo era mantener el control de vecinos del lugar.

«Es importante mencionar que el pasado 24 de febrero del año en curso, también fueron desinstaladas 9 cámaras de videovigilancia en la colonia Jesús de la Buena Esperanza y barrio San Antonio, en la zona 6, que eran utilizadas por integrantes de ese grupo delincuencial. Estas acciones son como parte del #PlanCentinelaMetropilitano», escribió la PNC en redes sociales.

La Policía informa que la población puede denunciar, de manera anónima, a los teléfonos 110 y 1561.

Información y fotografías PNC