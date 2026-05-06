PNC arresta a cuatro presuntos asaltabuses

Por Multimedia Stereo 100 |

Este miércoles, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa que agentes de la Comisaría 12 arrestaron a cuatro presuntos responsables de asaltar a pasajeros de un autobús extraurbano.

Las detenciones fueron en un operativo en un centro comercial, en la ruta al Atlántico, zona 17 de Guatemala.

Los detenidos son:

➡️ Luis “N”, de 26 años, quien registra un antecedente por asociación ilícita en el 2019.

➡️ Emely “N”, de 34 años,

➡️ Susan “N”, de 24 años.

➡️ Kenet “N”, de 31 años.

«Fueron capturados luego de la pronta denuncia de ciudadanos que alertaron a los policías sobre un asalto. Tras la alerta, los agentes ubicaron a los sindicados, a quienes les incautaron celulares, que presuntamente habían sido robados a los pasajeros del transporte colectivo», indica la publicación de la PNC en redes sociales.

De acuerdo a la investigación de la PNC, se presume que los detenidos son parte de un grupo criminal dedicado a asaltar en autobuses y en centros comerciales de la capital.

Información y fotografía PNC