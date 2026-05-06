PNC arresta a cuatro presuntos asaltabuses

Por Multimedia Stereo 100 |
Este miércoles, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa que agentes de la Comisaría 12 arrestaron a cuatro presuntos responsables de asaltar a pasajeros de un autobús extraurbano.
Las detenciones fueron en un operativo en un centro comercial, en la ruta al Atlántico, zona 17 de Guatemala.
Los detenidos son:
➡️ Luis “N”, de 26 años, quien registra un antecedente por asociación ilícita en el 2019.
➡️ Emely “N”, de 34 años,
➡️ Susan “N”, de 24 años.
➡️ Kenet “N”, de 31 años.
«Fueron capturados luego de la pronta denuncia de ciudadanos que alertaron a los policías sobre un asalto. Tras la alerta, los agentes ubicaron a los sindicados, a quienes les incautaron celulares, que presuntamente habían sido robados a los pasajeros del transporte colectivo», indica la publicación de la PNC en redes sociales.
De acuerdo a la investigación de la PNC, se presume que los detenidos son parte de un grupo criminal dedicado a asaltar en autobuses y en centros comerciales de la capital.
Información y fotografía PNC
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