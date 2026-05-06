Accidente en la Ruta CA-2 deja un fallecido y un herido

May 6, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Mario Tumin |

Cámaras de vigilancia captaron un accidente de tránsito en el kilómetro 181 de la Ruta CA-2, cantón Recuerdo Ocosito, Retalhuleu, el cual deja un fallecido y un herido. Las imágenes podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido.

Según información preliminar dos hermanos, quienes viajaban en motocicleta, fueron impactados por un bus cuando intentaban ingresar a una residencial.

Uno de ellos, menor de edad, falleció en el lugar y fue identificado como Kenet Alexis Cifuentes Escobar, de 16 años. Su acompañante fue trasladado en estado delicado a un centro asistencial y fue identificado como Andy Alexander, 23.

Ambos eran originarios de la aldea San Luis, San Sebastián, Retalhuleu, y regresaban de sus labores. Autoridades investigan el caso y el piloto del bus fue retenido de forma preventiva.