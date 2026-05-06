Accidente en ruta CA-2 deja un fallecido y un herido en Retalhuleu

May 5, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Mario Tumín.

Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 181 de la ruta CA-2, en el sector del cantón Recuerdo Ocosito, en Retalhuleu, dejando como saldo una persona fallecida y otra gravemente herida.

De acuerdo con información preliminar, dos jóvenes que se conducían en motocicleta fueron impactados por un bus tipo pulman cuando intentaban ingresar a una residencial del área.

En el lugar falleció Keny Alexander Escobar, de 16 años, a consecuencia de la gravedad de las lesiones. Su acompañante, identificado como Andy Alexander Cifuentes, de aproximadamente 23 años, fue trasladado en estado delicado hacia un centro asistencial.

Ambos eran originarios de la aldea San Luis, en el municipio de San Sebastián, Retalhuleu.

Al lugar acudieron autoridades correspondientes para realizar las diligencias y determinar las circunstancias del hecho.

De manera preliminar, se informó que una cámara de vigilancia del sector habría captado el momento del incidente, lo cual podría contribuir al proceso de investigación.

Se hace un llamado a la población a conducir con precaución y respetar las normas de tránsito, así como a mantener el respeto hacia las familias afectadas en este difícil momento.