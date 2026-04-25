Policía Nacional Civil despliega operativo de seguridad y prevención para el festival Entre Pétalos en Quetzaltenango

Abr 25, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Por Fernando Castellanos |

Con el objetivo de resguardar a las familias y turistas que se dan cita en el corazón de Xela, la Comisaría 41 de la Policía Nacional Civil (PNC) mantiene una presencia activa durante este 25 y 26 de abril en el Parque Centroamérica. El despliegue busca garantizar que las actividades culturales del festival se desarrollen en un ambiente de orden, seguridad y convivencia ciudadana en la zona 1 de la ciudad.

Seguridad para visitantes y turistas

Agentes de distintas divisiones especializadas patrullan los alrededores del parque para brindar asistencia tanto a quetzaltecos como a visitantes extranjeros. Esta vigilancia estratégica permite que los asistentes disfruten de las exposiciones y eventos culturales con la tranquilidad de contar con el apoyo inmediato de las fuerzas de seguridad ante cualquier eventualidad.

Prevención y acercamiento comunitario

Más allá del patrullaje, la PNC busca fortalecer el vínculo con la población a través de la Subdirección General de Prevención del Delito. En el lugar se ha instalado un estand informativo que ofrece:

Actividades recreativas: Pintacaritas y dinámicas para los más pequeños, facilitando una imagen amigable de la autoridad.

Interacción institucional: La mascota «Leshy» recorre el festival interactuando con los niños y compartiendo mensajes sobre la importancia de la convivencia pacífica.

Cultura de denuncia: Se brinda orientación a los adultos sobre cómo utilizar los números de emergencia para fortalecer la seguridad preventiva en sus comunidades.

Un festival con respaldo institucional

La participación de la PNC en el festival «Entre Pétalos» reafirma el compromiso de la institución con el modelo de policía comunitaria. Al integrar la seguridad operativa con actividades lúdicas, las autoridades buscan no solo prevenir incidentes, sino también fomentar una cultura de confianza donde el ciudadano se sienta parte activa de la seguridad de Quetzaltenango.

Se recomienda a las familias que planean asistir este domingo tomar en cuenta que el centro histórico presenta una alta afluencia vehicular, por lo que es aconsejable estacionar en áreas autorizadas y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito y seguridad.