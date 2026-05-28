Policía frustra escape de delincuentes que retuvieron a una madre y sus dos hijos pequeños en Tiquisate

May 28, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

NACIONALES – Un operativo de alta tensión y respuesta inmediata por parte de las fuerzas de seguridad pública evitó una tragedia familiar en el departamento de Escuintla.

La intervención táctica permitió la captura de dos presuntos criminales, la recuperación de un vehículo con reporte de robo y el rescate exitoso de tres personas que permanecían bajo amenazas de muerte en el interior de su propia vivienda.

La emergencia comenzó a gestionarse tras una llamada de alerta ingresada a la línea telefónica de emergencia 110 de la Policía Nacional Civil, en la cual se denunció el robo a mano armada de una motocicleta marca Honda, modelo 2024.

Elementos de la comisaría 35 desplegaron un rastreo relámpago que les permitió ubicar a los sospechosos en el perímetro urbano de la zona 1 del municipio de Tiquisate.

Al verse acorralados por las patrullas, los asaltantes tomaron la decisión de abandonar la motocicleta en la vía pública e ingresaron por la fuerza y sin autorización a un inmueble particular con la intención de ocultarse de los uniformados.

Una vez dentro de la residencia, los individuos retuvieron de forma violenta a los habitantes de la casa, tratándose de una joven madre de 23 años y sus dos pequeños hijos de tan solo 1 y 5 años de edad, a quienes amenazaron con el arma para obligarlos a guardar silencio.

Aplicando los protocolos de seguridad para situaciones de crisis con rehenes, los agentes policiales ingresaron rápidamente a la vivienda, logrando neutralizar a los agresores sin que se detonaran armas de fuego.

Tras asegurar la escena, los uniformados rescataron a la madre y a los dos infantes completamente sanos y salvos, brindándoles la asistencia emocional primaria tras la crisis nerviosa sufrida.

Los detenidos fueron plenamente identificados como Gary “N”, de 18 años, y Wilson “N”, de 19 años. Durante los registros correspondientes al operativo, las autoridades les incautaron una pistola marca Glock, calibre 9 milímetros, la cual portaban de manera ilegal y que presuntamente utilizaron tanto para el despojo del vehículo como para intimidar a la familia, por lo que ambos jóvenes fueron trasladados de inmediato hacia el juzgado competente para que respondan por los múltiples delitos señalados.