Fuerzas de seguridad ejecutan masivo operativo con más de 200 allanamientos simultáneos en el país

May 28, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de @PncDeGuatemala

NACIONALES – El Ministerio Público y las fuerzas policiales han puesto en marcha uno de los despliegues operativos más grandes en lo que va del año, abarcando múltiples departamentos del territorio nacional de forma simultánea.

Las acciones buscan golpear a diversas estructuras criminales y dar cumplimiento a resoluciones judiciales pendientes.

Los reportes preliminares de las autoridades confirman que se encuentran en pleno desarrollo un total de 226 diligencias de allanamiento, inspección y secuestro de evidencias.

En este masivo operativo participan activamente los investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal, movilizando a sus unidades especializadas de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas y de la Dirección de Investigación Criminal.

El objetivo principal de esta masiva movilización interinstitucional es recopilar indicios clave que permitan fortalecer diferentes procesos de investigación que se siguen contra bandas delincuenciales.

Asimismo, los agentes judiciales tienen como meta hacer efectivas numerosas órdenes de aprehensión vigentes por diversos hechos delictivos, apuntando principalmente a delitos de alto impacto social.

Debido a que las acciones policiales e ingresos a los inmuebles seleccionados todavía se encuentran en una etapa de desarrollo y ejecución en los distintos puntos del país, las autoridades correspondientes indicaron que los datos se ampliarán de forma progresiva a medida que concluyan los registros y se proceda al traslado de las personas que resulten detenidas hacia los juzgados locales.