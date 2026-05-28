Incendio en contenedor de supermercado provoca daños materiales en la zona 11 capitalina

May 28, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

NACIONALES – Un siniestro vehicular y de almacenamiento movilizó de urgencia a los cuerpos de socorro en un concurrido sector comercial de la Ciudad de Guatemala.

El incidente se originó en el área de estacionamiento de un conocido supermercado ubicado sobre la 21 avenida de la zona 11 capitalina, donde las llamas amenazaban con extenderse hacia las instalaciones principales del comercio.

Los integrantes del cuerpo de Bomberos Municipales atendieron la emergencia de manera inmediata tras recibir múltiples alertas de los empleados y clientes del lugar.

Al llegar al punto del incidente, los técnicos en urgencias médicas y control de incendios localizaron un contenedor cargado con diversos suministros que se encontraba completamente envuelto por el fuego, procediendo a desplegar sus equipos tácticos de ataque.

Para neutralizar el peligro, los socorristas aplicaron de forma rigurosa los protocolos de control de incendios, utilizando chorros de agua a alta presión combinados con técnicas especializadas de ventilación.

Estas maniobras permitieron disipar el humo acumulado y bajar la temperatura interna de la estructura metálica, logrando sofocar las llamas por completo antes de que colapsaran otras áreas del parqueo.

Luego de realizar las labores de enfriamiento y el respectivo desescombro de la zona afectada, los portavoces de la institución de rescate informaron que por este caso afortunadamente no se reportaron personas heridas ni con síntomas de intoxicación de ningún tipo.

Sin embargo, los encargados del establecimiento comercial evaluaron los daños en los suministros y la estructura del contenedor, estimando las pérdidas materiales en 150 mil quetzales exactos.