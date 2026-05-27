Capturan a presunto implicado en el femicidio de una adolescente de 15 años en Santa Rosa

May 27, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de @PncDeGuatemala

NACIONALES – Un exhaustivo trabajo de seguimiento e inteligencia ejecutado por las fuerzas de seguridad pública permitió la localización y detención del presunto responsable de la muerte violenta de una menor de edad.

La aprehensión se concretó en la aldea San Miguelito, ubicada en el municipio de Asunción Mita, Jutiapa, donde investigadores de la sección de delitos contra el femicidio de la Policía Nacional Civil hicieron efectiva una orden judicial vigente.

El detenido fue identificado como Luis Alberto Jiménez Vásquez, de 36 años, quien era requerido por el Juzgado de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer de Santa Rosa desde el pasado 13 de mayo de 2026.

Las pesquisas del Ministerio Público vinculan directamente a este individuo con el delito de femicidio en contra de una estudiante quinceañera, cuyo caso conmocionó a la comunidad a finales del año pasado.

Según el expediente de la investigación criminal, los hechos ocurrieron el 17 de noviembre de 2025, cuando el sospechoso llegó a bordo de una motocicleta a las afueras de un centro educativo en el área central de Guazacapán, Santa Rosa.

En ese punto, el ahora capturado recogió a la adolescente, quien aún vestía su uniforme escolar y portaba su mochila de estudios.

Bajo engaños o coerción, la menor acompañó al individuo, quien presuntamente la trasladó hacia los terrenos de una finca ubicada en la aldea El Astillero del mismo municipio.

Lamentablemente, días después de reportarse su desaparición, el cuerpo de la adolescente fue localizado sin vida, mostrando evidentes señales de violencia y en avanzado estado de composición.

Junto a los restos de la víctima, las autoridades locales hallaron sus pertenencias escolares, incluyendo cuadernos forrados, un peine y un dije plateado de la Virgen María, elementos que ayudaron a la confirmación de la identidad.

El equipo de investigadores logró reunir los indicios suficientes para sustentar el caso mediante el análisis técnico de grabaciones de cámaras de videovigilancia, con las cuales se determinaron los movimientos y las rutas exactas utilizadas por el presunto agresor el día del crimen.

Al momento de su detención en Jutiapa, los agentes le confiscaron un teléfono celular y una motocicleta marca Bajaj de la línea Pulsar 125, color negro con franjas multicolor, la cual cuenta con una orden de secuestro judicial para ser sometida a peritajes científicos.