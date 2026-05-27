Anuncian suspensión del servicio de agua potable en varios sectores de la zona 9 por trabajos en depósito Garibaldi

May 27, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

SERVICIO PÚBLICO – Los residentes de varios sectores de la zona 9 de la cabecera departamental deberán tomar sus previsiones de almacenamiento para el cierre de la presente semana.

Las autoridades encargadas del suministro hídrico programaron una intervención técnica en la infraestructura de distribución local, lo que implicará el cierre temporal de las válvulas principales de abastecimiento.

La Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) informó de manera oficial que la interrupción del servicio de agua potable se ejecutará este viernes 29 de mayo de 2026.

Según la planificación de las cuadrillas, la suspensión comenzará a partir de las 10:00 horas, afectando el suministro directo en los hogares y comercios ubicados en el Barrio Garibaldi, La Cuchilla, el sector El Vaquero y Zanjón Calderón.

El motivo de este corte programado obedece al desarrollo de trabajos de mantenimiento preventivo y desinfección profunda en el depósito de distribución Garibaldi.

Estas acciones forman parte de los planes de control periódicos de la empresa municipal para garantizar que las estructuras de almacenamiento se mantengan en óptimas condiciones higiénicas y operativas, asegurando la calidad del recurso que llega a los usuarios.

Los encargados del sistema estiman que las labores de limpieza e interconexión concluirán en el transcurso de la tarde, permitiendo que el servicio de agua potable comience a restablecerse de forma paulatina a partir de las 20:00 horas del mismo viernes.

Ante esta situación, las autoridades municipales hicieron un llamado urgente a todos los vecinos del sector afectado para que procedan a abastecerse y almacenar el líquido vital con suficiente anterioridad para evitar contratiempos en sus actividades cotidianas.