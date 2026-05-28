Alias “Tontín” cae armado y en motocicleta robada tras operativo policial en Jocotenango

May 28, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

NACIONALES – Un presunto delincuente juvenil conocido en las calles bajo un peculiar alias fue neutralizado por las fuerzas de seguridad antes de que pudiera ejecutar una acción delictiva en el departamento de Sacatepéquez.

La oportuna intervención se registró en la vía pública del municipio de Jocotenango, donde elementos de la Policía Nacional Civil identificaron un perfil de alta peligrosidad.

El implicado resultó ser un adolescente de 17 años, a quien las autoridades identificaron con el alias de “Tontín”.

Al momento de marcarle el alto para un registro de rutina, los agentes uniformados descubrieron que el joven se transportaba a bordo de una motocicleta que presentaba un reporte vigente por robo, a la cual además le habían alterado las placas de circulación para burlar los operativos de tránsito.

La situación del menor se complicó aún más cuando los agentes le incautaron una pistola de calibre 9 milímetros que llevaba oculta.

Al revisar el arma de fuego, los peritos policiales constataron que tenía el número de registro totalmente esmerilado para borrar su procedencia, encontrándose abastecida con un cargador que contenía 16 municiones útiles listas para ser disparadas.

Los mandos de la institución policial manifestaron que, de acuerdo con los análisis de inteligencia criminal, la captura de alias “Tontín” permitió frustrar la ejecución de un posible ataque armado que estaba planificado en el sector.

Asimismo, las investigaciones en curso vinculan al adolescente con hechos violentos de características similares reportados recientemente en la zona, por lo que fue remitido de urgencia a un juzgado de menores en conflicto con la ley penal.