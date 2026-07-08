Policía captura a presunto violador serial en Retalhuleu

Jul 8, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Región |

Por Mario Tumin |

Este miércoles agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestan Luis «N», de 43 años, en un allanamiento en la calle principal del cantón Cabañas, Nuevo San Carlos, Retalhuleu.

El detenido tiene tres órdenes de captura y se vincula a cerca de 20 casos. Al detenido se le acusa del delito violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación en concurso real, según la orden girada el 7 de julio reciente.

«La DEIC desarrolló una exhaustiva investigación hasta ubicar a esta persona; se trabaja junto a la Fiscalía de la Mujer y se presentan las investigaciones a juez que ordena la detención inmediata de este hombre», indica la PNC.

Entre los indicios incautados hay gorros pasamontañas, municiones, una bayoneta y prendas interiores de mujeres, entre ellas, botas tipo militar.

El capturado, al momento de su aprehensión, forcejeó con un policía intentando desarmarlo, al momento que el investigador evita dicha situación, accidentalmente el arma de fuego se dispara impactando en una pierna del detenido, por ello, fue trasladado al Hospital Nacional de Retalhuleu.

