Accidente de tránsito en la zona 1 de Quetzaltenango deja personas lesionadas y daños materiales

Jul 8, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Fernando Castellanos |

Un accidente de tránsito se registró en la 25 avenida y calle Rodolfo Robles, zona 1 de Quetzaltenango, dejando como saldo personas lesionadas y daños materiales.

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) realizan las diligencias para documentar el hecho, regular la circulación vehicular y garantizar la seguridad de conductores y peatones en el sector.

Se recomienda a los automovilistas conducir con precaución y atender las indicaciones del personal de tránsito mientras se normaliza la movilidad en el área.