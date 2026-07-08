Capturan al sexto integrante de la estructura criminal «Escorpión» vinculada al secuestro de odontólogo

Jul 8, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este miércoles, como resultado de allanamientos ejecutados por investigadores del Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC), coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP), capturan en el kilómetro 20.5 de la carretera a Fraijanes, Guatemala, a Andrés «N», de 20 años, presunto secuestrador integrante de la estructura criminal denominada «Escorpión».

El detenido es requerido por un Juzgado de Guatemala, desde el 2 de julio reciente, por el delito de plagio y secuestro.

«Este individuo es presunto responsable de participar en la desaparición y secuestro del odontólogo, de 48 años, en jurisdicción de la aldea El Jocotillo, Villa Canales», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

La estructura es sindicada del secuestro del odontólogo, Julio Martínez, el 28 de mayo de 2025, cuando se dirigía a su clínica. Los delincuentes exigían Q5 millones para la liberación.

Información y fotografías PNC