Desarrollan jornada de limpieza en San José La Viña

Jul 8, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Este miércoles se desarrolla una jornada de limpieza en los alrededores del campo de fútbol de San José La Viña, Campos Digesa, entre zonas 1 y 10 de Quetzaltenango.

La actividad fue organizada por la Dirección de Educación de la Municipalidad de Quetzaltenango. Las autoridades informaron que fueron recolectados 15 metros cúbicos de residuos sólidos.

Las autoridades hacen un llamado a los vecinos a evitar tirar basura en la vía pública y sumarse al servicio de recolección de residuos sólidos.