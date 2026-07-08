Hombre resulta herido tras persecución policial en Nuevo San Carlos

Jul 8, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Mario Tumin |

Hoy, un hombre resultó herido durante una persecución policial registrada en la aldea Cabañas, municipio de Nuevo San Carlos, Retalhuleu.

El individuo fue identificado, de manera preliminar, como Luis David López Juárez, de unos 35 años.

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional Civil (PNC), el sospechoso intentó escapar de las autoridades y, al verse rodeado, presuntamente accionó un arma de fuego contra los agentes, quienes repelieron el ataque. Durante el incidente, el hombre resultó herido.

Fue trasladado a la emergencia del Hospital Nacional de Retalhuleu. Tras el operativo, autoridades realizaron un allanamiento en la vivienda del sindicado como parte de las diligencias de investigación.

Según información policial, López Juárez es investigado por su presunta vinculación con diversos hechos delictivos, entre ellos, sicariato, robo, asociación ilícita y asaltos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.