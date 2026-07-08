Abren bases para participar en ceremonial Umial Tinimit Re Xelajuj No’j

Jul 8, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

La Municipalidad de Quetzaltenango, en redes sociales, informa de la convocatoria para participar en el Ceremonial Umial Tinimit Re Xelajuj No’j 2026-2027, máxima expresión cultural que fortalece la identidad, sabiduría ancestral y el liderazgo de la mujer maya.

«En las imágenes encontrarás las bases oficiales, requisitos de participación y documentación necesaria para formar parte de este importante ceremonial, declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación», indica la publicación de la Municipalidad de Quetzaltenango.

Las inscripciones estarán abiertas del 3 al 16 de julio de 2026, hasta las 16 horas, en el Salón de Honor de la Municipalidad de Quetzaltenango.

«Invitamos a familias, organizaciones, centros educativos, universidades e instituciones a sumarse y fortalecer juntos este espacio de expresión cultural, identidad y orgullo de nuestro pueblo», finaliza la publicación de la comuna.

Información y fotografías Municipalidad de Quetzaltenango