Policía captura a 112 personas en las últimas 24 horas en Guatemala

Este jueves, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de las acciones de las últimas 24 horas en Guatemala, entre ellas, capturas, incautación de armas de fuego y recuperación de vehículos.

La PNC informó de la captura de 122 personas, la incautación de 17 armas de fuego y recuperación de 28 vehículos y 83 motocicletas.

«La Policía Nacional Civil sigue desarrollando operativos a nivel nacional. Ante una emergencia llame a los teléfonos 110 y 1561», indica la publicación de la PNC.

