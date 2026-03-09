PNC y vecinos recuperan bardas que tenían grafitis

Mar 9, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Personal de la Subdirección General de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) El Cambio, en la zona 3 de Quetzaltenango, recuperan espacios en bardas que presentaban grafitis.

La iniciativa tiene como objetivo que los integrantes de pandillas no se instalen en estos lugares y mejorar el ornato de la ciudad.

Tras los acercamientos con vecinos, la Subdirección General de Prevención del Delito se ha organizado con el Cocode, invitando a denunciar estas prácticas de grafitis en la ciudad de Quetzaltenango.