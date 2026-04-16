PNC y MP destruyen pista clandestina en Petén

Abr 16, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este jueves, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informó de la destrucción de una pista clandestina en una zona montañosa en Petén.

La PNC informó que en la destrucción participaron agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) y fiscales del Ministerio Público (MP) en una zona montañosa del área protegida conocida como Triángulo de la Candelaria, Sierra Lacandón, San Andrés, Petén, zona limítrofe con México.

«Dicha pista tenía, aproximadamente, un kilómetro de largo por 20 metros de ancho, la cual se presume habría sido utilizada para actividades ilícitas», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

Información y fotografías PNC