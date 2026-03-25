PNC y MP desarrollan 44 allanamientos

Por Multimedia Stereo 100 |
Este miércoles, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) desarrollan 44 allanamientos en el país, en seguimiento a distintos casos.
Los operativos son en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango, Retalhuleu, Huehuetenango, Suchitepéquez y El Progreso.
El objetivo es fortalecer distintos casos de investigación por hechos contra la vida y otros delitos.
Información y fotografía PNC