PNC y MP desarrollan 44 allanamientos

Mar 25, 2026 | Actualidad, Justicia, Nacionales, Portada | 0 Comentarios

Por Multimedia Stereo 100 |

Este miércoles, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) desarrollan 44 allanamientos en el país, en seguimiento a distintos casos.

Los operativos son en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango, Retalhuleu, Huehuetenango, Suchitepéquez y El Progreso.

El objetivo es fortalecer distintos casos de investigación por hechos contra la vida y otros delitos.

Información y fotografía PNC

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