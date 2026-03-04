PNC reporta 117 capturas y decomiso de armas y vehículos en las últimas 24 horas

Mar 4, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

En las últimas 24 horas, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportan la captura de 117 personas en distintos operativos desarrollados a nivel nacional.

Como parte de los resultados, las fuerzas de seguridad incautaron nueve armas de fuego, 112 motocicletas y 37 vehículos, en el marco de acciones de prevención y combate al delito en diferentes departamentos del país.

La PNC informó que los operativos continúan de manera permanente como parte de las estrategias de seguridad ciudadana.

Ante cualquier emergencia, las autoridades recuerdan a la población comunicarse a los números 110 y 1561.