Destacan gimnastas quetzaltecas en El Salvador

Jun 2, 2026 | Actualidad , Deportes , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Una delegación de atletas quetzaltecas logró una sobresaliente actuación en el campeonato internacional de gimnasia El Salto Team Challenge 2026, celebrado recientemente en El Salvador, logrando múltiples podios y posiciones destacadas en la clasificación general.

El equipo altense sumó importantes preseas en distintas modalidades, consolidando el nivel de la gimnasia de Quetzaltenango en la región centroamericana.

Resultados individuales de la delegación

La atleta Samara Pacajoj se convirtió en una de las figuras principales de la competencia al adjudicarse un total de cinco medallas. Pacajoj obtuvo el segundo lugar en la modalidad de suelo y terceras posiciones en salto, barras, viga, así como en la clasificación de Todo Evento (All Around).

Por su parte, Isabella Ortiz subió al podio al conseguir el segundo lugar en salto, además de ubicarse en la cuarta posición del All Around.

Monserrat Arriola también aportó al medallero quetzalteco tras alcanzar el tercer lugar en la prueba de salto y finalizar en la quinta posición de la clasificación general All Around.

Finalmente, la gimnasta Ivy Pérez completó la destacada actuación del equipo al posicionarse en el séptimo lugar del All Around en su categoría.

Tabla de resultados oficiales

A continuación se detalla el desglose de las posiciones obtenidas por la delegación de Quetzaltenango en cada una de las pruebas:

Desglose técnico de posiciones por atleta:

➡️ Samara Pacajoj:

Salto: Tercer lugar

Barras: Tercer lugar

Viga: Tercer lugar

Suelo: Segundo lugar

All Around (Todo Evento): Tercer lugar

➡️ Isabella Ortiz:

Salto: Segundo lugar

All Around (Todo Evento): Cuarto lugar

Nota: No registró participación en barras, viga ni suelo.

➡️ Monserrat Arriola:

Salto: Tercer lugar

All Around (Todo Evento): Quinto lugar

Nota: No registró participación en barras, viga ni suelo.

➡️ Ivy Pérez:

All Around (Todo Evento): Séptimo lugar

Nota: No registró participación individual en salto, barras, viga ni suelo.

Con estos resultados, las deportistas altenses concluyen su participación internacional demostrando el avance técnico y la disciplina de la gimnasia nacional en escenarios extranjeros.