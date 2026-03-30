PNC refuerza campaña de prevención en Semana Santa

Mar 30, 2026 | Actualidad , Portada , Región |

Por Edgar Domínguez |

La Policía Nacional Civil (PNC), a través de la Unidad de Prevención del Delito, continúa fortaleciendo acciones de información y prevención dirigidas a la población durante Semana Santa.

Agentes de la Comisaría 44 de la PNC en Totonicapán instalaron un stand informativo en el Parque La Unión, donde entregaron trifoliares con recomendaciones de seguridad y colocaron brazaletes de identificación a niños, con el objetivo de prevenir extravíos, especialmente, en procesiones, actividades religiosas y centros recreativos donde se registran grandes aglomeraciones.

El oficial, Eldin Menchú, de Comunicación Social de la PNC, destacó la importancia de estas acciones para orientar a la ciudadanía sobre cómo actuar ante cualquier emergencia y así garantizar una Semana Santa segura para todos.

Recomendaciones de la PNC para esta Semana Santa:

➡️ No pierda de vista a sus hijos en lugares concurridos.

➡️ Coloque brazaletes de identificación a los menores de edad con nombre y número de contacto.

➡️ Acuerde un punto de reunión en caso de extravío.

➡️ Respete las señales de tránsito y evite conducir bajo efectos de alcohol.

➡️ Supervise a los niños en piscinas, ríos y playas.

➡️ Ante cualquier emergencia, comuníquese al 110 de la PNC.

