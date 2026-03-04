PNC recupera furgón cargado con insumos médicos en Escuintla

Mar 4, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

La pronta denuncia ciudadana sobre el robo de un furgón permitió a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de la comisaría de Escuintla iniciar un operativo que culminó con la recuperación del cabezal y el contenedor en el kilómetro 55 de la autopista Palín, Escuintla.

De acuerdo con el reporte policial, el transporte había sido robado momentos antes por individuos armados en ese mismo sector.

Tras ubicar el vehículo, los agentes iniciaron una persecución que obligó a los presuntos responsables a abandonar el furgón y huir entre los cañaverales.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para dar con el paradero de los responsables.

El furgón trasladaba insumos médicos valorados en aproximadamente 19 mil dólares, procedentes de Hidalgo, México, con destino a una droguería en la ciudad capital.