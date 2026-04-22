PNC recupera espacios públicos en San Juan Ostuncalco

Abr 22, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este miércoles, en cumplimiento al Plan 01-2026 Prevención de la Violencia y el Delito y Orden de Servicios 08-2026 Recuperación de Espacios Públicos, la Subdirección General de Prevención del Delito de la Comisaría 41 de la Policía Nacional Civil (PNC) recuperan espacios públicos en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.

En seguimiento al Eje de Prevención Comunitaria y en coordinación con el Jefe de la Subestación 41-31 de San Juan Ostuncalco e integrantes del Consejo Comunitario de Desarrollo (Codede) del referido municipio, recuperan dos espacios de, aproximadamente, 8 y 18 metros cuadrados, en la zona 1 de San Juan Ostuncalco.

Ambos espacios tenían grafitis referentes a la pandilla de la Mara 18 y VL, personas antisociales quienes han amedrentando a la población.

Contando con la participación de vecinos e integrantes de Cocode, han limpiado estos espacios para prevenir hechos delictivos.