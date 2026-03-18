PNC recupera camión robado y arresta a presunto ladrón

Mar 18, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este miércoles, en redes sociales, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) informan del arresto de Sergio «N», de 34 años, y la recuperación del camión C-626BSD.

La captura y recuperación fue en el kilómetro 137.5 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de Río Hondo, Zacapa. El camión fue robado en el kilómetro 147 frente a un centro turístico.

«Las unidades policiales vía frecuencia realizaron un cierre de rutas y lograron recuperar el camión con su carga intacta. Al piloto lo amenazan con armas de fuego, lo secuestran en un vehículo sedán beige y con rumbo a la capital», indica la publicación de la PNC.

La Policía añade: «Horas más tarde fue localizado sano y salvo en una de las calles de Río Hondo. El transporte salió de Escuintla cargado con cloro, detergentes líquidos, entre otros, rumbo a una bodega ubicada en Petén».

Información y fotografías PNC