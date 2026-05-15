PNC reacciona tras video de contenido sexual que circula en redes sociales

May 15, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este viernes, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala reacciona por video de contenido sexual que circula en las redes sociales.

«En relación a un video que circula en redes sociales que contiene supuestas imágenes de actos sexuales, se aclara que fue difundido en años anteriores, que no corresponde a este año», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

La institución policial indica que en su momento el caso fue investigado por la Inspectoría General (IG) para establecer sanciones.

Información y fotografía PNC