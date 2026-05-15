MARN denuncia contaminación en Rastro Municipal de Palestina de Los Altos

May 15, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Osmar Toc |

El Rastro Municipal de Palestina de Los Altos, Quetzaltenango, fue señalado por vecinos de generar contaminación ambiental, por ello, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) desarrolla una inspección.

De acuerdo con Leonel Estrada, técnico del MARN, hicieron una verificación en el inmueble, en la zona 2 de Palestina de Los Altos, donde constataron que las condiciones sanitarias y ambientales no cumplen con los requisitos establecidos.

Según explicó, en el lugar se destazan entre 30 y 40 reses lunes, miércoles y viernes, iniciando las labores desde las 3 horas; sin embargo, el problema principal radica en que los desechos líquidos y la sangre producto del destace son descargados, de manera directa, a un río cercano, sin ningún tipo de tratamiento.

Estrada indicó que esta situación provoca malos olores y afecta a las familias quienes viven en las cercanías, además de representar un foco de contaminación dentro del perímetro urbano.

El técnico del MARN también señaló que el rastro no cuenta con autorizaciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), ni del MARN.

Ante las irregularidades detectadas, el MARN anunció que presentará la denuncia por contaminación ambiental, mientras esperan que las autoridades municipales implementen acciones para corregir las deficiencias y evitar mayores daños al entorno y a la población.