PNC localiza en Jutiapa a tres hermanos con Alerta Alba-Keneth

Abr 6, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este lunes, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) de la Comisaría de Jutiapa informa de la localización de los hermanos de 8, 10 y 12 años, quienes tenían activada una Alerta Alba-Keneth (por desaparición de menores de edad).

Según la denuncia los hermanos desaparecieron, el 31 de marzo reciente, en el sector El Manzano, caserío Briotis, Conguaco, Jutiapa, por ello, inició su búsqueda y fueron ubicados en la aldea Pontezuela, cantón Marías Montañas, en el mismo departamento.

«Según indicaron los menores de edad decidieron salir de su vivienda por problemas familiares para visitar a su hermano mayor, por lo que de inmediato se informó a las autoridades correspondientes», informó la PNC.

Información y fotografía PNC