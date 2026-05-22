Capturan a presunto estafador en El Progreso tras adquirir un picop con un cheque sin fondos

May 22, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

EL PROGRESO – La pronta respuesta a una denuncia ciudadana permitió a los elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) la captura de un hombre de 36 años, señalado de haber adquirido un vehículo de reciente modelo utilizando métodos fraudulentos en la región de las Verapaces.

La detención fue efectuada por agentes de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) a la altura del kilómetro 117 de la ruta nacional, en jurisdicción del municipio de Morazán, El Progreso. El sospechoso fue identificado como Luis “N”.

El operativo se originó tras una alerta emitida desde el sector de La Cumbre, en Salamá, Baja Verapaz, donde la víctima denunció haber sido objeto de una compra fraudulenta.

Los agentes policiales de El Progreso montaron un dispositivo de búsqueda y localizaron un picop que coincidía exactamente con las características reportadas.

Al notar la presencia de las patrullas, el conductor intentó acelerar la marcha para escapar; sin embargo, las fuerzas de seguridad le marcaron el alto de forma efectiva y cortaron su ruta de evacuación, confirmando posteriormente que se trataba del automotor ligado a la denuncia.

Modus operandi: De acuerdo con las declaraciones del afectado, el ahora detenido se mostró interesado en comprar el picop y, para concretar el negocio, simuló el pago realizando un depósito por medio de un cheque por un monto de Q78 mil.

El engaño fue descubierto minutos después de entregado el vehículo, cuando la víctima acudió a una agencia bancaria para verificar y retirar el efectivo, percatándose de que la transacción no tenía fondos disponibles y el dinero jamás se acreditó en su cuenta corriente.

El detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente junto con el vehículo recuperado para que solvente su situación legal, mientras las autoridades reiteran el llamado a la población a no entregar bienes ni firmar endosos de títulos de propiedad hasta confirmar que las transferencias bancarias estén totalmente liquidadas y efectivas.