Asesinan a pareja hondureña en Huehuetenango; la PNC detiene a los presuntos sicarios en una camioneta blindada.

May 22, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

HUEHUETENANGO – Una rápida intervención de las fuerzas de seguridad civil permitió la captura de cuatro hombres señalados como los presuntos responsables de un ataque armado que cobró la vida de una pareja de nacionalidad hondureña.

El crimen se registró en el interior de una vivienda ubicada en el sector II de El Cambote, zona 11 de Huehuetenango.

Elementos de la comisaría 43 de la Policía Nacional Civil (PNC), con el soporte estratégico del Grupo de Reacción Inmediata Lobos (GRIL), desplegaron un operativo relámpago que dio como resultado la interceptación y detención de los sospechosos en la zona 9 del mismo municipio cuando intentaban darse a la fuga.

Los capturados fueron identificados por las autoridades bajo los alias y nombres de:

José “N”, de 28 años, alias «Chuy» (originario de la ciudad capital).

Set “N”, de 26 años, alias «Chejo» (originario de la ciudad capital).

Wilber “N”, de 26 años, alias «Morenazo» (originario de Huehuetenango).

Ervin “N”, de 28 años, alias «El Nene» (originario de Huehuetenango).

Al momento de su detención, los individuos se movilizaban en tres vehículos: un picop, una motocicleta y una camioneta blindada, la cual se presume era propiedad de una de las víctimas mortales.

Asimismo, las fuerzas de seguridad les incautaron dos pistolas portadas de forma ilegal y tres teléfonos celulares que serán analizados por los peritos de investigación.

Las pesquisas preliminares detallan que los detenidos sostuvieron una reunión en horas de la noche con una de las víctimas, identificada como Rony Valdez, alias “El Catracho”, supuesto líder de una estructura criminal dedicada al sicariato en el departamento.

Tras una fuerte discusión en el inmueble, los atacantes abrieron fuego contra Valdez y su conviviente, provocándoles la muerte en el lugar.

Menores rescatados: Durante el procedimiento policial en la escena del crimen, las autoridades lograron poner a salvo a tres menores de edad que se encontraban en la vivienda.

Los infantes fueron entregados de inmediato a las instituciones de protección correspondientes para su resguardo y apoyo psicológico.

El Ministerio Público (MP) y la PNC mantienen abierta la línea de investigación, bajo la hipótesis de que tanto los fallecidos como los ahora capturados formaban parte de una misma organización delictiva, perfilando el hecho como un posible ajuste de cuentas.