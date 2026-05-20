PNC libera a hombre secuestrado en Quetzaltenango y desarticula banda que exigía Q4 millones

May 20, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Por Fernando Castellanos |

Este miércoles, en una operación de alta precisión ejecutada en el occidente del país, el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC), lograron rescatar sana y salva a una persona, de 49 años, quien permanecía en cautiverio. La sorpresiva incursión policial fue en la aldea Ulche, San Pedro Soloma, Huehuetenango, y dejó como resultado la captura de tres presuntos integrantes de la banda de plagiarios.

El secuestro en Quetzaltenango y la millonaria exigencia

Las investigaciones de las fuerzas de seguridad revelaron que el crimen comenzó hace más de dos semanas, específicamente, el 2 de mayo, en el municipio de Salcajá, Quetzaltenango. En ese punto, el grupo delincuencial interceptó a la víctima y la trasladó bajo amenazas hacia el departamento vecino.

Durante los días de cautiverio, los criminales mantuvieron comunicaciones con los familiares de la víctima para ejercer presión psicológica, exigiendo la suma de Q4 millones a cambio de no atentar contra su vida. Sin embargo, el trabajo de inteligencia criminal permitió rastrear las ubicaciones y coordinar el asalto táctico antes de que se realizara pago alguno.

Detenidos en flagrancia

Al momento de irrumpir en el inmueble utilizado como casa de cautiverio, los agentes de la PNC neutralizaron a los cuidadores y presuntos negociadores. Los capturados fueron plenamente identificados como:

Sindy “N”, de 40 años.

José “N”, de 35 años.

Marvin “N”, de 36 años.

Traslado aéreo y atención de urgencia

Una vez que el Comando Antisecuestros aseguró el área y puso a salvo a la víctima, especialistas de la Subdirección General de Salud Policial le brindaron los primeros auxilios psicológicos y médicos en el lugar para evaluar el impacto del encierro.

Debido al protocolo de seguridad y para garantizar una revisión médica exhaustiva, las autoridades coordinaron el traslado de la persona rescatada vía aérea hacia un centro asistencial en la Ciudad de Guatemala. En tanto, los tres detenidos fueron movilizados bajo una fuerte escolta policial hacia el juzgado correspondiente en Huehuetenango para solventar su situación legal.