PNC informa de ocho capturados por robo de combustible

Este jueves, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de la captura de ocho personas por robo de combustible, en respuesta a una denuncia ciudadana en la ruta a Cajolá, Champerico, Retalhuleu.

La PNC informó que los capturados son ocho trabajadores de una finca, quienes son acusados por el personal de seguridad del lugar de sustraer 23 canecas con diésel de los tractores (unos 115 galones). Ese combustible era utilizado por las máquinas pesada.

Seis de los detenidos son operadores de tractores y fueron identificados como:

➡️ Ricardo «N», de 36 años.

➡️ Luis «N», 38.

➡️ Cornelio «N», 28.

➡️ Luis «N», 27.

➡️ José «N», 30.

➡️ Carlos «N», 23.

➡️ Milton «N», 35.

➡️ Jafet «N», 24.

