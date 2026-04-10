PNC inaugura clínica médica en Retalhuleu para fortalecer atención a su personal

Abr 10, 2026 | Actualidad , Portada , Región |

Por Mario Tumin |

Este viernes, autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) inauguran clínica médica en la región Sur del país, con sede en la Comisaría 34 de Retalhuleu, con el objetivo de beneficiar al personal policial y a sus familiares.

En esta actividad participaron el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo; el Viceministro de Seguridad, Roberto Solórzano; el Director General de PNC, David Custodio Boteo, y el Gobernador Departamental de Retalhuleu, Fernando Mazariegos.

La clínica brindará servicio a unos 3 mil agentes destacados en los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu.

La nueva instalación llevará el nombre de «Clínica Fernando Alexander Batres Ordóñez», en honor al agente fallecido en cumplimiento del deber, el 18 de enero de 2026, en Villa Nueva, Guatemala, durante ataques atribuidos a integrantes de la pandilla del Barrio 18.

En el marco de la inauguración se otorga, de manera póstuma, la condecoración «Orden Cruz de Oro», máxima distinción de la PNC, la cual también garantiza una pensión vitalicia para la esposa del agente.

La clínica contará con servicios de atención médica general y farmacia, además de equipo especializado como monitor de signos vitales, electrocardiograma, bombas de infusión, cilindros de oxígeno, nebulizadores, sillas de ruedas y camas hospitalarias, entre otros, insumos destinados a mejorar la atención del personal policial y sus familias.

Con esta inauguración, la PNC refuerza sus estrategias de fortalecimiento institucional y dignificación de sus agentes, priorizando su bienestar y acceso a servicios de salud.