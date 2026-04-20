PNC: Hombre tenía nueve órdenes de captura por extorsión y lavado de dinero

Abr 20, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Región , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este lunes, investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestan a Domingo «N», de 28 años, a un costado del parque central de Cobán, Alta Verapaz.

El detenido es solicitado por Juzgados de Guatemala, Huehuetenango, Chimaltenango, Chiquimula y Quetzaltenango, a través de nueve órdenes de captura, por los delitos de extorsión y lavado de dinero u otros activos.

Las órdenes de captura fueron emitidas en septiembre del 2015; agosto, octubre y noviembre del 2025 y enero, febrero, el 4, 13 y 23 marzo de este año.

Las autoridades reportan, en lo que va del año, la detención de once personas por el delito de extorsión en el departamento de Alta Verapaz.

Información y fotografía PNC