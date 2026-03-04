PNC erradicar droga valorada en más de Q11 millones

Por Multimedia Stereo 100 |
La Policía Nacional Civil (PNC), en un operativo antinarcótico, erradica plantación de marihuana en Petén, la cual es valorada en más de Q11 millones.
El operativo fue ejecutado por policías de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala en áreas montañosas aledañas al caserío El Rondo, Melchor de Mencos, Petén.
Las autoridades erradicaron 22 mil 500 matas de marihuana con un avalúo de, aproximadamente, Q11 millones 250 mil. Ayer también localizaron y destruyeron otra plantación con la misma droga.
Información y fotografía PNC